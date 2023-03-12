«Неправильний дрес-код»: бійця ЗСУ, який приїхав на реабілітацію, по-звірячому побили в Німеччині (фото)

У Німеччині до лікарні з різними травмами привезли українського військовослужбовця, який приїхав до Європи на реабілітацію.

Як пише «Новинарня», цю інформацію, яка поширювалася у соцмережі, підтвердив генеральний консул України. За його словами, український військовий потрапив до шпиталю із поламаною щелепою та струсом мозку, він потребує операції.

Це сталося після того, як на бійця напав охоронець в готелі Roomers, що у місті Франкфурт-на-Майні. Кавказцю (у соцмережах пишуть, що чеченцю) не сподобалось те, що українець зайшов до бару у військовій формі.

Генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк заявив виданню, що консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу.

«За нашою інформацією, у п’ятницю увечері наш військовий зайшов в уніформі у бар готелю. Після кількох зауважень з боку персонала та охорони готелю щодо невідповідності його дрес-коду, відбулася перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони (представник народів Кавказу) вивести нашого бійця. Внаслідок бійки у нашого громадянина — перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксований цей факт», — розповів генконсул.

У понеділок, 13 березня, консульство допоможе українцю з документами для підготовки до операції на щелепі, яка планується на вівторок, 14 березня. Надалі планується подання заяви до поліції та пошук адвоката. Наразі консульство з’ясовує всі норми законодавства двох країн щодо носіння військової форми одягу українськими військовослужбовцями за кордоном та відвідання в ній подібних закладів.

За попередньою інформацією генконсула, у Німеччини для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. Для іноземців вона дозволяється під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Україна таку угоду не укладала.

Ексклюзивний матеріал з розповіддю українки, яку заради документів хотіла вбити росіянка «Я була в комі 34 хвилини, але Бог залишив мене на цій землі», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із соцмереж

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