Тепло на підході, але в деяких регіонах можливий невеликий дощ з мокрим снігом: якою буде погода у найближчі дні

Дощі, про які попереджали синоптики, залишилась у минулому тижні.

В понеділок, 13 березня, майже на всій території України можна очікувати сухої погоди, а на сході, півдні та в центрі навіть з сонечком. Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

За її прогнозом, на півночі — без істотних опадів, хмарно, окрім Сумщини. У західних областях — хмарно, на Волині та Рівненщині можливий невеликий дощ (вночі з мокрим снігом).

Температура повітря протягом дня очікується +5…+10 градусів.

У Києві 13 березня опади малоймовірні. Вночі −1…−3 градуси, вдень потепліє до +7 градусів.

«У вівторок тепла в Україні ще побільшає, в західних областях ймовірно до +15…+17 градусів! Хто сьогодні змерз і кого засмутив сніг, потерпіть, завтра-післязавтра буде краще», — пише синоптикиня.

Згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у вівторок, 14 березня, в Україні утримається погода з мінливою хмарністю та відсутністю опадів. Лише вночі місцями на Поліссі, а вдень також у Криму пройде невеликий дощ. Вітер переважно південної чверті, 5 — 10 м/с, вдень місцями у центральних та північних областях можливі пориви до 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах −3…+4 °С, вдень +8…+14 °С, у західних областях місцями +15…+17 °С.

У середу, 15 березня, очікується хмарна погода з проясненнями. На крайньому заході, у Карпатах та місцями на Лівобережжі пройдуть опади у вигляді дощу, у Карпатах сніг та мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, у Карпатському регіоні змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…+5 °С, вдень +8…+14 °С, у Криму місцями +15…+17 °С.

У четвер, 16 березня, у центральних та північних областях пройде помірний дощ, у західній частині сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західних областях північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −1…+5 °С, вдень +9…+15 °С, у південних та східних областях місцями +16…+18 °С, у західній частині 0…+5 °С.

У п'ятницю, 17 березня, у більшості областей, крім західної частини, пройдуть опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. У південних, центральних та східних регіонах тумани. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, на Одещині пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +3…+8 °С, вдень +6…+13 °С, у південних та східних областях +14…+17 °С; у західній частині вночі близько 0 °C, вдень +1…+6°С.

У вихідні, 18 — 19 березня, на Лівобережжі збережеться тепла та волога погода, проте у неділю очікується поступове припинення опадів та зниження температурного фону. На Правобережжі передбачається суха та малохмарна погода з температурою у нічний час −5…+1 °С, вдень +2…+8 °С.

Нагадаємо, наприкінці цього тижня на українців знов чекає магнітна буря. Фахівці радять проводити більше часу на свіжому повітрі, не вживати алкоголь, дотримуватись режиму сну.

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