Пішов на війну добровольцем: щемлива розповідь про українського бійця, якого вбив російський снаряд на Донеччині

На війні з росією загинув військовий із Черкащини Микола Понежа. Він був стрільцем-санітаром. Поліг в бою на території Донецької області. Йому було 33 роки. Про це повідомили у пресслужбі Чорнобаївської територіальної громади.

«Микола — добрий, працьовитий, відповідальний, активний, любив спорт, хороший друг і просто світла людина — так відгукуються про Миколу його друзі, знайомі, однокласники. Після закінчення школи вступив до Переяславського педагогічного інституту на факультет „Фізичне виховання“, — повідомляє громада Чорнобаю. — В 2010 році був призваний на строкову військову строкову службу до лав ЗСУ, служив у місті Умань. В 2011 році зустрів свою майбутню дружину Ірину. Незабаром пара одружилася. Микола мав золоті руки, працював на СТО, був відданий своїй справі. Тихе і спокійне життя, сповнене маленькими та великими радощами, безжально і жорстоко перекреслила війна… Коли російський ворог прийшов на українську землю, Микола Понежа прийняв рішення стати на захист своєї родини, своєї країни, кожного з нас та 15 квітня 2022 року пішов на війну добровольцем».

7 лютого 2023 року життєва стежина мужнього захисника обірвалась… Солдат, стрілець-санітар взводу охорони, загинув в ході виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівське, що на Донеччині. Лише через місяць його тіло змогли привезти на рідну Черкащину. Поховали Миколу Понежу 8 березня з усіма почестями під Державний гімн та залпи почесної варти у рідному Чорнобаї.

Нагадаємо, під Бахмутом загинув син колишнього нардепа.

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