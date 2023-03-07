«Не один раз смерть підкрадалася зовсім близько»: історія українського воїна, життя якого обірвалось на Донеччині

У Клембівці на Вінниччині попрощалися із 46-річним військовослужбовцем Анатолієм Калєтником. Життя героя обірвалось під час виконання бойового завдання на Донеччині.

«Звичайний працьовитий чоловік із сільської родини працював довгий час бригадиром тракторної бригади. У 2002 році звив своє сімейне гніздечко, зустрівши кохану Олену. Разом з дружиною народили й виховували двох синочків — Івана та Костю. У 2004 році Анатолій переїхав до Вінниці, де працював менеджером з логістики, сервісним інженером, — повідомляє місцеве видання „Ямпільські вісті“. — Калєтники жили мирно, дружно, у любові й злагоді. Будували плани на майбутнє. Та їх перекреслив сусід-окупант, зазіхнувши у 2014 році на нашу територію. Було оголошено загальну мобілізацію. Отримав повістку й Анатолій. Не вагаючись, прибув до військкомату. З 2014 року по 2015 рік ніс службу в АТО, захищаючи східні кордони України. Щеміла душа за рідним домом, краялось серце за синочками, яким на той час було 8 та 4 роки. Не один раз смерть підкрадалася зовсім близько, але йому вдалося вижити, повернутися додому й продовжити працювати на займаній посаді в агрофірмі. З 2019 року Анатолій став приватним підприємцем і самостійно обробляв земельні ділянки. Та все перекреслило страшне 24 лютого…»

Наступного дня Анатолій Калєтник отримав повістку, а 26 лютого уже був у військкоматі. Після навчання перебував на південному напрямку Миколаїв — Херсон. А з 28 листопада 2022 року воював на Донеччині. Старший солдат ніс службу стрільцем-санітаром стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону однієї з військових частин.

«Він мужньо захищав свою землю, рятуючи не одне життя бойових побратимів. А своє, на жаль, в одному з жорстких боїв під Первомайським Донецької області захистити не зміг… 23 лютого 2023 року загинув, захищаючи рідну землю. Ворожий метал обірвав життя».

Поховали бійця з військовими почестями на кладовищі рідного села. Державний прапор України, яким була обгорнута труна, передали дружині героя Олені разом з Грамотою Пошани і Скорботи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що біля Бахмуту загинула бойова медичка Яна Рихліцька. Вона не дожила до свого 30-річчя лише місяць.

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