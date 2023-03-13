Кримінальний авторитет Тамаз Сомхішвілі пов'язаний із російськими олігархами Вагітом Алекперовим, Валерієм Богомоловим та проросійським грузинським олігархом Бідзіною Іванішвілі. Про це заявив політолог та директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулік в ефірі грузинського телеканалу «Mtavari channel».

«Я би не розривав ці два прізвища — Сомхішвілі та Іванішвілі. Це єдиний організм на службі в росії. Адже ще у 90-ті роки всі знали, що Іванішвілі був основним спонсором Отара Квантрішвілі та його мафії. Більшу частину коштів братів Квантрішвілі контролював Іванішвілі та для управляння брудними коштами він включив ще одну людину із кримінальними поняттями — Тамаза Сомхішвілі. За допомогою Іванішвілі встановили зв'язок між Шакро Молодим та Дідом Хасаном (лідерами російського злочинного світу — Авт.)», — пояснив експерт.

Політолог зазначив, що саме протекція проросійського грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі дозволила Тамазу Сомхішвілі увійти у російський злочинний світ, зокрема мати спільний нафтовий бізнес із Алекперовим та Богомоловим.

«Гроші „общака“ для їхнього оточення контролював саме Іванішвілі. Далі був „Лукойл“, до якого Сомхішвілі долучився разом із Алекперовим, Богомоловим та його дружиною Нелі. Цей процес, звісно тим чи іншим чином був пов'язаний із Іванішвілі. Кримінальне оточення та бізнес у 90-ті роки були єдиним цілим. Поняття традиційного бізнесу тоді не існувало. Іванішвілі, у порівнянні із Сохішвілі, був набагато крупнішим гравцем, тобто Сомхішвілі завжди намагався йти по його стопах», — розповів Віталій Кулік.

Також, за словами експерта, у Сомхішвілі та Іванішвілі є спільний бізнес і в росії, і в країнах ЄС.

«Тамаз Сомхішвілі за рекомендацією Іванішвілі потрапив до керівництва російського концерну „ТАМ Менеджмент“. Згідно з даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, Сомхішвілі також володіє активами у москві. В тому числі Сомхішвілі контролює декілька фірм із технічного обслуговування автомобілів. Сулхан Папашвілі, партнер Іванішвілі, також став партнером Сомхішвілі. Це документально підтверджено. Він входить до виконавчого управління російського авіаційного заводу у складі концерну „ТАМ Менеджмент“. Сомхішвілі, Іванішвілі та Папашвілі вже одного разу фігурували у розслідуванні „Панамського архіву“ з приводу відмивання великих грошей через офшори. На даний час у документах самого концерну відсутній сам Іванішвілі, проте є Сомхішвілі Тамаз та його родич Гіоргій. Іванішвілі та Сомхішвілі ведуть справи із росіянами ще з 90-х років та напряму пов’язані спільним бізнесом», — додав Віталій Кулік.

Нагадаємо, що Тамаз Сомхішвілі є громадянином росії, співзасновником компанії «Лукойл», у кримінальному світі відомий як Тамаз Тобольський, близький до короля російської злочинності Шакро молодого. Також, як писав УНІАН, Тамаз Сомхішвілі володіє авіазаводом в Тбілісі, який займається ремонтом російських бойових літаків, що використовують у війні проти України. В нашій країні Сомхішвілі відомий тим, що його компанія намагається відсудити у Київської міської державної адміністрації $ 100 млн за фактично непроведену реконструкцію Харківської площі. За схожою схемою Сомхішвілі «віджав» земельну ділянку в 8 га у Одеського іподрому за сприяння міської влади.

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram