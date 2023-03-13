Перебуває під санкціями США за співпрацю з рф: хто очолив Міноборони Китаю

Міністерство оборони Китаю очолив новий керівник, генерал Лі Шанфу. Він із 2018 року перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки через його військову співпрацю з росією, повідомляє Reuters.

Хоча його нова посада в китайській системі вважається переважно дипломатичною і церемоніальною, за призначенням Лі уважно стежать, зважаючи на його минуле, кажуть регіональні дипломати. Його перебування на посаді починається в той час, коли Вашингтон намагається відновити військовий діалог і комунікації, які зіпсувалися після того, як Пекін гнівно відреагував на серпневий візит до Тайваню тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

У 2016 році Лі був призначений заступником командувача нових Сил стратегічної підтримки НВАК — елітного органу, завданням якого є прискорення розвитку космічних і кібернетичних можливостей Китаю. Потім він був призначений начальником відділу розробки обладнання Центральної військової комісії (ЦВК), керівного оборонного органу Китаю на чолі з президентом Сі Цзіньпіном.

Генерал потрапив під санкції, запроваджені Державним департаментом США, у вересні 2018 року через купівлю 10 бойових літаків Су-35 у 2017 році та обладнання для зенітно-ракетної системи С-400 у головного російського експортера озброєнь, компанії «Рособоронекспорт». Деякі дослідники з питань безпеки зазначають, що санкції — хоча і не є вирішальним фактором для майбутніх зустрічей — додають потенційного ускладнення і можуть надати військовому керівництву Китаю важелі впливу. Минулого тижня, відповідаючи на запитання про майбутнє підвищення Лі, речник Пентагону підполковник Марті Майнерс сказав, що американські військові не можуть коментувати повідомлення ЗМІ про зміни в керівництві Китаю, але вони чітко заявили, що хочуть підтримувати зв'язок з НВАК.

Оріана Скайлар Мастро, науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Фрімена Споглі при Стенфордському університеті, вважає, що Китай, швидше за все, використає цю динаміку в дипломатичних цілях — або представивши санкції як несуттєві, якщо їх ігнорувати, або припустивши, що це Вашингтон, а не Пекін, не бажає співпраці.

Перебування Лі на посаді в Центральній військовій комісії підкреслило його зв'язки з Сі, який зміцнив свій контроль над збройними силами. Деякі дослідники вважають, що Лі має тісні зв'язки з Чжаном Юся, близьким військовим союзником Сі, якого Лі замінив на посаді голови відомства. Як міністр оборони Лі Шанфу, ймовірно, буде тісно пов'язаний з військовими відносинами в Азії.

Нагадаємо, точку зору експерта на плани та інтереси Пекіна: «Китай боїться не стільки поразки росії, скільки поразки путінського режиму».

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