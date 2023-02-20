Зареєстрованим на біржі праці жінкам виплачується 100% мінімального розміру допомоги: як розраховують «декретні»

Куди та з якими документами потрібно звертатися для отримання декретних виплат, а також на який розмір допомоги можуть розраховувати жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО».

Так, жінки-військовослужбовці, а також співробітниці поліції, підрозділів служби цивільного захисту, кримінально-виконавчої служби звертаються за призначенням та виплатою допомоги за місцем основної служби.

Усі інші жінки звертаються до органів соціального захисту населення за місцем проживання.

Для оформлення декретних виплат потрібно надати наступні документи:

Заява про призначення допомоги (слід вказати паспортні дані, ІПН; якщо бажаєте виплату допомоги отримувати на банківський рахунок, потрібно вказати IBAN та реквізити банку).

Паспорт (для пред’явлення);

Інформація про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи»;

Довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається. Або довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації; довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

Рішення про усиновлення чи встановлення опіки для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину.

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами надається у розмірі:

Жінкам-військовослужбовцям та із числа поліцейських, осіб керівного і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, кримінально-виконавчої служби — 100% грошового забезпечення.

Жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації — 100% середньомісячного доходу.

Жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні — 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю (у 2023 р. — 1000 грн).

Непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності, — 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць (у 2023 р. — 671 грн).

Як зазначають юристи, розмір допомоги встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, але не менш як 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

«Юридичний порадник для ВПО» наводить такий приклад: жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства або є військовослужбовцем. При сукупному річному заробітку 144 000 грн і повному відпрацьованому році її середньоденна зарплата становитиме 394,52 грн (144 000 грн: 365 днів = 394,52 грн). Отже, декретні виплати складуть 394,52 грн x 126 днів = 49 709,52 грн.

За такою ж формулою, але у розмірі місячної стипендії нараховуються «декретні» аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали про нюанси виплат «декретних» непрацюючим жінкам.

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