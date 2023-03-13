Що додати в пральну машину для кращого прання: названо три ефективні засоби

Машинне прання не завжди задовольняє господарок своєю якістю. Але існують народні способи, які допоможуть змінити ситуацію. Найпопулярніші з них перерахували експерти ресурсу 24ua.

Сіль

Звичайна харчова сіль є дуже ефективним засобом, щоб повернути чистоту вашим речам, адже вона здатна не лише видалити плями, але й зберегти насичений колір одягу. Крім того, сіль корисна для пральної машини тим, що очищає її від накипу.

Використання: засипте 1 — 2 чайних ложки солі у спеціальний відсік в пральній машині або безпосередньо в барабан.

Оцет

Цей бюджетний народний засіб допоможе видалити неприємний запах від одягу, тому це особливо актуально для зношених спортивних речей. Оцет також чудово очищує рушники, які після прання стають м'якими та приємними на дотик. Для цього потрібно влити 100 — 200 міліграмів оцту у відсік для порошку в пральній машині.

Важливо: під час використання оцту варто увімкнути функцію додаткового ополіскування.

Лимонна кислота

Лимонна кислота допоможе усунути жовті плями на світлому одязі, а також добре відбілює потьмянілі речі. Насамперед такий метод актуальний для бавовняних тканин. Вам слід додати в барабан пральної машини лише 1 чайну ложку лимонної кислоти. Замінити кислоту може також і свіжий сік лимона.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як використовувати для машинного прання яєчну шкаралупу.

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