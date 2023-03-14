Не зважають на втрати: кількість окупантів, знищених з початку вторгнення, перевищила 160 тисяч, — Генштаб ЗСУ

За добу, що минула, противник завдав 5 ракетних ударів, зокрема і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. Також ворог завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у вівторок, 14 березня. Ворог, не зважаючи на значні втрати, продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 50 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

За даними Генштаба, російська армія втратила вже більше 160 тисяч військових вбитими з початку широкомасштабного вторгнення. За добу підрозділи Сил оборони України знищили кілька десятків одиниць ворожої техніки.

Фото Генштаба

Протягом доби наша авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що менш ніж за один тиждень на «гарячому» Бахмутському напрямку бійцям ЗСУ вдалося знищити понад 1100 російських окупантів.

Фото Генштаба ЗСУ

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