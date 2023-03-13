«Безповоротні втрати росії»: Зеленський назвав кількість вбитих під Бахмутом окупантів

Менш ніж за один тиждень на «гарячому» Бахмутському напрямку бійцям ЗСУ вдалося знищити понад 1100 російських окупантів.

Про це заявив у зверненні за результатами 382-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Менш ніж за один тиждень — за час з 6 березня — й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога — це безповоротні втрати росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс ще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат — це поранення, які несумісні для них з продовженням боїв. Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів — понад десять», — сказав очільник держави.

Інформацію президента доповнив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий. В етері Національного телемарафону він сказав, що за останню добу на Бахмутському напрямку українські військові ліквідували близько 240 російських окупантів та поранили ще майже 300.

«Бахмут і надалі — епіцентр бойових дій. Ворог намагається, зосередивши найкраще підготовлені групи „Вагнера“, прорвати нашу оборону. За цю добу там відбувся 161 обстріл на всьому Бахмутському відрізку фронту…, 39 боєзіткнень, в яких ворог втратив 239 окупантів, 293 — були поранені», — зазначив Череватий.

Також, за його словами, на цьому напрямку було підбито два танки Т-72 і знищено зенітно-ракетний комплекс «Оса».

Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що бої за Бахмут стануть «надзвичайно корисними» для країни та нашої армії, оскільки там «перелопачується величезна кількість мерзоти, яка увірвалася на нашу територію».

Нагадаємо, битва за Бахмут триває вже понад пів року. Окупанти не жаліють своїх військових та найманців. Але українські військові, попри все, тримають оборону міста та ведуть запеклі бої. Хазяїн «вагнерівців» Пригожин вже не раз заявляв, що його люди взяли Бахмут, але місто контролюють ЗСУ.

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