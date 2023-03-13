Ворог обстріляв Миколаївщину: двоє людей загинули, ще троє отримали поранення

Вранці в понеділок, 13 березня, російські окупанти обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



«Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району», — розповів він.

За його словами, за попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди.

«Є руйнування житлових будинків», — додав Кім.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок ранкового ворожого обстрілу селища Солончаки Куцурубської громади загинули 44-літній чоловік та 42-річна жінка. Дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей отримали поранення.

На місці працює поліція та рятувальники.

Нагадаємо, 9 березня росіяни здійснили черговий масований ракетний удар по Україні. Під удар потрапили кілька областей України. Одна з ракет впала у житловій зоні на території Золочівського району Львівської області, загинули п'ятеро людей.

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