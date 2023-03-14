лукашенко боїться «чорного лебедя» на кордоні з Польщею, пише телеграм-канал «Білоруська розвідка». Автори каналу з посиланням на свої «довірені джерела» повідомляють, що самопроголошеному очільнику білорусі доповіли про ситуацію з транзитом вантажів на польському кордоні. Під час наради були розглянуті всі можливі варіанти розвитку подій у разі перекриття залізничного транзиту.

«Наше довірене джерело повідомило, що очільник адміністрації Ігор Сергієнко доповідав лукашенку ситуацію з транзитом вантажів на польському кордоні. Під час доповіді-наради було розглянуто всі можливі варіанти розвитку подій у разі перекриття залізничного транзиту. Розроблено плани протидії. Найрадикальніші передбачають ескалацію конфлікту, що зумовлює чинення тиску і маніпуляції дипломатичними каналами, розгортання військового контингенту вздовж польського кордону, підготовку країни до переходу на негласний частковий надзвичайний стан. Важливо, що план деескалації передбачає список із п'яти кандидатів на звільнення, якщо доведеться йти на поступки. За підсумками наради ситуацію з транзитом визнано загрозою національній безпеці», — передає телеграм-канал.

Перекриття кордону призведе до небаченого за масштабом транспортного затору всією протяжністю залізниці від Бреста до кордону з КНР, російську ділянку залізничних шляхів можуть заблокувати. лукашенко не зможе більше здійснювати експорт калію, лісу, добрив і хімічної сировини, використовуючи порожні китайські вагони. Джерела телеграм-каналу стверджують, що закриття польського транзиту є «чорним лебедем» особисто для лукашенка.

Нагадаємо висловлювання президента Польщі про білорусь: «Якщо хтось проявляє агресію, то може очікувати жорсткої відповіді».

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram