Анджей Дуда пообіцяв жорстку відповідь на агресивні дії білоруського режиму, повідомляє ресурс onet.pl.

«У нас завжди були чесні наміри щодо білорусі, — зазначив Дуда. — Білоруський режим переслідує людей, жорстоко з ними поводиться, поневолює власний народ і нападає на своїх сусідів. Я говорю з повною відповідальністю. Польща має чесні і добрі наміри і хоче добре жити зі своїми сусідами, але якщо хтось буде агресивним щодо нас, він може очікувати від нас жорсткої відповіді».

Під час пресконференції після повернення з Мюнхена президенту поставили запитання про закриття прикордонного переходу в Бобровниках.

«Ми не переслідували білоруську меншину в Польщі. Це поляки, які живуть у білорусі, громадяни білорусі, для яких це їхня батьківщина, переслідувалися і переслідуються там», — сказав він.

Він нагадав, що білоруський суд у Гродно засудив активіста польської меншини і журналіста Анджея Почобута до «дивного» покарання у вигляді восьми років колонії загального режиму. За словами Дуди, Почобут був засуджений за те, що «хотів жити у вільній країні, бути вільним громадянином вільної держави. Це просто не відповідає жодним стандартам. Насправді білоруський режим переслідує людей, жорстоко поводиться з ними, поневолює власний народ і нападає на своїх сусідів. Я з повною відповідальністю кажу, що він нападає на своїх сусідів, тому що саме ми пережили гібридну атаку на нашому кордоні, яка була задокументована на плівках, що ніхто інший, як співробітники білоруських служб, виштовхували мігрантів з Близького Сходу до лінії кордону між нашими країнами і спричинили в результаті заворушення».

Президент підкреслив, що польсько-білоруський кордон — це кордон Європейського Союзу та Шенгенської зони.

«Ми виконали свої зобов'язання як держава-член ЄС, як держава-член Шенгенської зони. Наші прикордонники за підтримки армії, поліції, інших служб захистили кордон», — оцінив він.

Дуда додав, що «ми сьогодні не маємо жодних сумнівів, особливо у світлі російської агресії проти України, що це був своєрідний тест, якому піддався наш кордон, наша стійкість, наша відповідальність за охорону безпеки Польщі, Європейського Союзу. Я не маю жодного сумніву, що завдяки нашим службам, завдяки нашим офіцерам, завдяки нашим солдатам, нам вдалося пройти цей тест».

Нагадаємо, що експерт розповів, як режим лукашенка підтримує кремль: «білорусь поширює дезінформацію про війну».

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