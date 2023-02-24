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Польща встановлює танкові пастки на кордонах з росією та білоруссю, — міністр оборони

20:15 26 лютого 2023
танкові пастки на кордоні

У річницю початку війни в Україні Польща почала захищати свої кордони з росією та білоруссю танковими пастками.

«Це частина нашої стратегії оборони і стримування», — написав 23 лютого міністр оборони Маріуш Блащак у Твіттері.

Перші загородження вже зведені на кордоні з російським ексклавом Калінінградом (ексклав -несуверенний регіон, відокремлений від основної території країни та оточений іншими державами — Авт.). Він опублікував фотографії залізних і бетонних танкових загороджень. Кордон Польщі з Калінінградською областю має довжину близько 200 кілометрів. Польща також хоче встановити протитанкові бар'єри на кордоні з білоруссю довжиною 418 кілометрів.

Самопроголошений правитель олександр лукашенко надав свою країну в розпорядження Москви як базу у війні проти України. білорусь також формує спільні війська з росією. Минулого року Польща вже встановила паркан висотою 5,5 метрів на сухопутній ділянці свого кордону з білоруссю. Паркан покликаний ускладнити нелегальний в'їзд мігрантів до країни ЄС — Польщі.

Нагадаємо слова президента Польщі: «Якщо хтось проявляє агресію, то може очікувати жорсткої відповіді».

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