Українець Проценко, котрий пережив окупацію, став віцечемпіоном Європи (відео)

У неділю, 5 березня, у Стамбулі (Туреччина) фінішував чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщеннях, на якому українські атлети здобули чотири медалі. Слідом за «золотом» Ярослави Магучих (стрибки у висоту), а також «бронзою» Романа Кокошка (штовхання ядра) та Катерини Табашник (стрибки у висоту) срібну медаль здобув стрибун у висоту Андрій Проценко.

34-річний спортсмен з Херсона, який цілих 40 днів провів у російській окупаці, з результатом 229 см поступився в секторі лише голландцю Дуве Амельсу, який встановив у ході змагань два особисті рекорди (231 см). «Бронза» з більшою кількістю спроб дісталася бельгійцю Томасу Кармою (229 см).

Додамо, що Андрій Проценко повторив своє досягнення чотирирічної давності, коли у 2019 році став другим на чемпіонаті Європи у приміщеннях в Глазго. Також у колекції українського стрибуна є «бронза» чемпіонатів світу на відкритому повітрі та у приміщенні, а ще срібна і бронзова медалі європейських першостей на стадіонах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Проценко виграв етап «Діамантової ліги» у Лозанні. .

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