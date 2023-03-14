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Суспільство та люди

Частині українських біженців продовжили термін перебування у США: кого це стосується

14:21 14 березня 2023
Прапор США

Країни, які після 24 лютого 2022 року почали приймати біженців з України, продовжують термін перебування українців на своїх територіях. У Європі терміни продовжено до 24 березня 2024 року.

Так само вчинили і в США — рішення адміністрації президента Джозефа Байдена поширюється на тих власників українських паспортів, у яких закінчується дія попереднього дозволу американської влади, повідомляє «Радіо Свобода» .

Йдеться про тих громадян України та їх найближчих родичів, які прибули до США ще до відкриття програми допомоги «Об'єднуючись для України», учасники якої одразу отримали дворічний дозвіл на перебування в Америці.

За даними організацій, які займаються розселенням прибулих, «річне право» було надано приблизно 20 тисячам українців.

Раніше уряд США надав біженцям похилого віку з України можливість отримувати державні пенсії, право на які в країні отримують незаможні особи, які досягли 65-річного віку.

Фото Pixabay

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