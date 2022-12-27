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Суспільство та люди

Майже 1 тисяча доларів щомісяця: названо країну, де українці можуть отримувати фантастичну пенсію

16:50 27 грудня 2022
Виплати у США

Уряд США розширив на біженців літнього віку з України можливість отримувати державні пенсії, право на яку в країні мають малозабезпечені особи, що досягли 65 років.

Пенсія має назву Supplemental Security Income (SSI) і призначена для тих американців, які не отримують страхове пенсійне забезпечення, яке є основним в країні, повідомляє Visit Ukraine.

SSI виплачується щомісяця. Сума відрізняється в залежності від штату проживання, але є стабільна мінімальна ставка: у 2023 році це $ 914 на людину або $ 1371 на подружжя.

Віднедавна право на цю виплату нарівні з американськими пенсіонерами мають і біженці з України, підтверджують в Управлінні з питань переселення біженців Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США.

Щоб податися на виплату, потрібно відповідати двом критеріям:

  • досягнення віку 65 років;
  • прибуття в країну після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, куди звертатися, як нараховують державну допомогу пенсіонерам з України у Німеччині, та чи зараховується українцям у пенсійний стаж час роботи у Чехії, Німеччині та Польщі.

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