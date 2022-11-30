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Суспільство та люди

Термін дії тимчасового притулку для українців у Словаччині продовжать автоматично: що важливо знати біженцям

14:39 30 листопада 2022
Валіза

Тимчасовий прихисток у Словаччині з терміном дії до кінця 2022 року буде автоматично продовжено до 4 березня 2023 року.

Як зазначає uamedia.eu, про це повідомляє словацьке МВС.

«МВС реєструє випадки відмов роботодавців у продовженні трудового договору та вимагання від емігрантів надання підтверджень, дійсних до 4 березня 2023 року, незважаючи на те, що термін дії тимчасового притулку продовжується автоматично», — зазначили у відомстві.

Справжність та термін дії документа про тимчасовий притулок можна перевірити онлайн, тому немає необхідності звертатися до поліції у справах іноземців.

Нагадаємо, що в Польщі для біженців з України, які живуть у колективних закладах розміщення (готелі, гуртожитки тощо) більше 120 днів, введуть часткову оплату за проживання та харчування.

Фото Pixabay

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