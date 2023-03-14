путін не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором, — ISW

Представник міністерства закордонних справ росії марія захарова підтвердила, що в Кремлі відбувається внутрішня боротьба, а володимир путін втратив централізований контроль над російським інформаційним простором і не може це виправити. Про це пишуть фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми словами, кремлівські журналісти та науковці провели 11 березня в Москві форум, присвячений «практичним і технологічним аспектам інформаційно-когнітивної війни в сучасних реаліях». Під час панельної дискусії захарова заявила, що Кремль не може повторити сталінський підхід до створення сучасного аналога радянського Інформбюро для централізованого контролю над внутрішнім інформаційним простором росії через боротьбу між невизначеними кремлівськими «елітами».

Заява захарової заслуговує на увагу і підтверджує кілька давніх оцінок ISW щодо погіршення динаміки кремлівського режиму та контролю над інформаційним простором. Заява підтверджує кілька оцінок: що в Кремлі точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення путіна; що з часом він значною мірою поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам. І що путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

Незрозуміло, чому захарова — високопоставлений речник — відкрито визнала ці проблеми в публічному середовищі. Можливо, захарова вперше прямо обговорила ці проблеми, щоб зменшити очікування російських націоналістичних мілітарних блогерів щодо нинішньої здатності Кремля об'єднатися навколо єдиного наративу — або, можливо, навіть єдиної політики.

Нагадаємо, диктатор путін більше не відповідає на дзвінки очільника «Вагнера» пригожина.

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