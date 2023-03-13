Все пропало: диктатор путін більше не відповідає на дзвінки очільника «Вагнера» пригожина

Серед путінських воєначальників в Україні завжди щось штормить. Тепер ватажок найманців з ПВК «Вагнер» євген пригожин публічно скаржиться на Кремль. Війна росії проти України йде не за планом. Ватажку бойовиків пригожину поки що не вдалося захопити українське місто Бахмут. Обурення, схоже, відповідно велике.

Тепер ватажок «Вагнера» публічно розкритикував Кремль через месенджер Telegram, про що повідомило, зокрема, видання Münchner Merkur. Звинувачення полягає в тому, що Кремль припинив спілкування з ним і його групою «Вагнера». У своїй критиці пригожин в основному стосується боєприпасів для своїх підрозділів. Яких, на думку Заходу, або не вистачає на російській стороні, або їх не вистачає найманцям.

«Щоб я не питав про боєприпаси, вони перерізали весь спеціальний телефонний зв'язок з офісом і підрозділами «Вагнера», — цитує терориста пригожина Münchner Merkur.

Про це також повідомила газета The Moscow Times. Згідно з повідомленням, пригожин також поскаржився на те, що йому більше не дають доступу до вищих кіл російського уряду. Він не хоче миритися з тим, що відбувається, і хоче чинити тиск.

«Тепер я можу висувати подальші вимоги тільки через ЗМІ», — заявив ватажок бойовиків.

Це вже не перший протест з боку пригожина, який вважає себе ущемленим у питанні розподілу боєприпасів. Ватажок бойовиків вже скаржився у лютому. Досі незрозуміло, чи потрапив євген пригожин в немилість до володимира путіна. Той факт, що в січні він призначив валерія герасимова головнокомандувачем російських військ, іноді сприймається як ознака цього. У минулому пригожин неодноразово критикував герасимова.

Нагадаємо, що названа кількість вбитих під Бахмутом окупантів.

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