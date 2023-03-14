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«Зимовий масонабір»: російські ЗМІ кепкують із мовчунки Сєдокової, яка набрала зайві кілограми

22:30 14 березня 2023
Анна Сєдокова

Останніми днями підписники численних Telegram-каналів почали обговорювати свіжу фотографію уродженки Києва Анни Сєдокової, на якій та позувала в компанії беззмінного ведучого кулінарного шоу «Кондитер». На знімку екссолістка гурту «ВІА Гра» постала в блакитній обтислій сукні, яка, на думку хейтерів, підкреслила всі недоліки фігури артистки.

«Сьогодні вранці я прочитала в усьому Інтернеті, що я товста і жирна. Люди сміялися, дивувалися, раділи, коментували. І першою моєю стадією було заперечення. Я не така! Але. Я така», — написала у своєму блозі співачка, яка не помічає війни в Україні, а активно виступає у росії.

На підтвердження інформаційного порядку денного співачка доклала скріншоти ранкового листування зі своїм PR-менеджером і новин із різних джерел.

«У Анни Сєдокової після літньої сушки був зимовий масонабір. Все за підручником» , — рясніли написами різні анонімні російські ЗМІ.

Сєдокова зізналася, що більше була здивована не звинуваченням у неідеальності, а кількістю людей, які виступили з критикою. На думку знаменитості, у сучасному світі нікому не має бути ніяково за зайві, на думку інших, кілограми. Потім вона виправдовувалась, що варто погладшати лише на один кілограм, як усі оточуючі помічають її животик.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ висміяли мовчунку Сєдокову у рожевому латексі.

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