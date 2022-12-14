12 грудня відгриміло весілля блогерки-дизайнерки Оксани Самойлової та співака Джигана, який, до слова, уродженець Одеси, але живе у росії та війни не помічає. На святі зібралося багато відомих персон російського шоу-бізнесу: путініст Тіматі, Клава Кока, репер ST, ексвіагрянка Анна Сєдокова. Остання і зовсім дала жару. Про це повідомляють рашистські ЗМІ.

Спочатку 39-річна Анна Сєдокова осоромилася, виступивши з вітальною промовою. «Я 10 років думала, пісня „Холодне серце“ присвячена Оксані, а вона не їй присвячена», — вимовила співачка, повертаючись до Джигана.

Репер відповів, що це не так. Самойлова щось крикнула Сєдоковій, але її не було чутно. Наречена намагалася не піддаватися на провокації, тому мило посміхалася. Після тосту Анна виконала «Холодне серце».

Після виступу ексучасниця «ВІА Гри» пустилася в танок. Сєдокова в рожевій латексній сукні танцювала, випинаючи попу і чіпаючи свої груди. Демонструючи всі пишні принади, артистка не залишилася поза увагою протилежної статі та із задоволенням відповідала на знаки уваги, хоча в неї є чоловік.

Урочистість показували в прямому ефірі — понад сім мільйонів людей спостерігали за веселощами, які організували Джиган і Самойлова, поки рідна країна співака потерпає від обстрілів окупантів.

Нагадаємо, що уродженка Києва Анна Сєдокова разом з іншими співачками, які не знайшли слів, щоб назвати війну рф проти України війною та засудити агресію, а натомість спокійно живуть і виступають в рф, потрапили до санкційного списку РНБО.

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