Інспектора виправної колонії засудили до довічного ув'язнення за страшне вбивство

На Дніпропетровщині суд поставив крапку у справі стосовно пограбування та вбивства місцевого фермера, яке було скоєне кілька років тому.

Як повідомляють у Державному бюро розслідуваннь, йдеться про злочин, який у селі Саксаганське Криничанського району вчинили молодший інспектор однієї з виправних колоній та двоє його спільників. Інспектора та його поплічників засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

В ході досудового розслідування слідчі встановили, що троє зловмисників вдерлися до будинку фермера, в якому на той час знаходився потерпілий, а також його родичі, серед яких двоє немовлят.

«Нападники зв’язали дорослих людей, а фермера почали бити, вистрілили йому в ногу та руку, аби той сказав де ховає готівку. Не витримавши знущань господар повідомив де в будинку сейф з грошима. Нападники забрали близько 580 тис. грн в різній валюті. Крім того, змусили віддати коштовності, які були на потерпілих. А вже після того, як гроші забрали, господарю нанесли смертельне ножове поранення у грудну клітину», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зловмисники спробували втекти з місця злочину на автівці, яка належала фермеру, але під час руху її кермо заблокувалося.

Нагадаємо, що нещодавно в Обухівському районі Київської області 70-річний чоловік розстріляв 74-річного фермера через борг за оренду землі. Орендар сказав, що привіз гроші, але не віддасть їх орендодавцю. Тоді останній вистрілив з рушниці по кабині автівки опонента. Той загинув на місці.

Фото Pixabay



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