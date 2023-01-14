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Події

«Розплатився» за землю власним життям: під Києвом розстріляли фермера-боржника

10:33 14 січня 2023
рушниця

У Обухівському районі Київської області 70-річний чоловік розстріляв фермера через борг за оренду землі. Про це повідомив начальник обласного главку поліції Києва Андрій Небитов.

Вбивство сталося у селі Барахта. Під час суперечки з приводу грошей пенсіонер дістав рушницю та почав стріляти по автомобілю 74-річного місцевого підприємця.

За його словами, орендар привіз гроші та сказав, що не віддасть. Тоді пенсіонер узяв рушницю та вистрілив у кабіну автомобіля.

Фермер помер на місці. Поліцейські затримали стрільця та відправили до ізолятора тимчасового тримання.

За навмисне вбивство пенсіонеру загрожує до 15 років ув'язнення.

Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію під Одесою, де хлопець показував дівчині рушницю та випадково вбив свою гостю.

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