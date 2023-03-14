38.08 / 38.75 39.56 / 40.40
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Відбулися легким переляком: лось, що вибіг на дорогу, ледь не став винуватцем ДТП під Києвом (відео)

18:27 14 березня 2023
ДТП

На Київщині, де нещодавно легковик здійснив наїзд на 9-річного хлопчика, 13 березня лось вибіг на дорогу і кинувся під колеса авто. Про це повідомили в поліції Київської області.

«13 березня на автодорозі Київ — Обухів сталася дорожньо-транспортна подія — тварина вибігла із лісу та кинулася під колеса автівки. Внаслідок зіткнення постраждалих та травмованих немає. Водій автомобіля „Audi“ відбувся легким переляком, тварина не постраждала. Нагадуємо, що навесні починається сезонна міграція лосів. Тому можлива поява тварин на території населених пунктів. Просимо водіїв бути уважними та обережними!» — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві на проспекті Бандери авто на швидкості влетіло в трактор комунальників. Пасажир легковика загинув, а водій наразі знаходиться в комі.

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

паска

Дуже смачна, в міру солодка, волога: рецепт ідеальної паски, який під силу кожній господині

сумка

Притягуємо багатство і достаток: що потрібно завжди носити в жіночій сумочці, щоб розбагатіти

російський солдат

«Пішов в туалет з автоматом та зник»: стали відомі подробиці здачі у полон російського окупанта

бородач ЗСУ

Борода у військовика не є причиною для відмови в статусі УБД, — Міноборони

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту