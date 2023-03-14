У ЗСУ можуть з'явитися «жіночі батальйони»

У Збройних силах України, які ведуть боротьбу з повномасштабною агресією рф, схвально відреагували на ідею створити окремий бойовий підрозділ, що буде складатися виключно з жінок. Про це йдеться у відповіді речника ЗСУ Богдана Сеника на запит журналістів, повідомляє hromadske.

«Створення жіночого бойового підрозділу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях позитивно вплине на розвиток Збройних сил України, забезпечить доступ до посад жінкам та надасть можливість і рівність прав щодо проходження ними військової служби», — відповіли у Збройних силах.

Військова морської піхоти Ярина Чорногуз запропонувала створити розвідувальний, аеророзвідний, саперний, снайперський, мінометний взводи чи артилерійську батарею для військовослужбовиць. У ЗСУ таку пропозицію назвали «прийнятною після проходження ними відповідної фахової підготовки».

Чорногуз пояснювала, що фізична підготовка жінки відрізняється від чоловічої. Жінка, наприклад, може бігти повільніше. Крім того, жінці тяжко потрапити до бойової роти. А в одному підрозділі жінки могли би бути на одному рівні.

Зазначимо, що станом на листопад 2022 року у ЗСУ проходили службу та працювали 59 786 жінок. З них 41 тисяча — військовослужбовиці, а 18 тисяч — цивільні працівниці: медики та інші спеціальності. Безпосередньо в бойових діях зараз беруть участь приблизно 5 тисяч жінок, із них 10% — долучилися до тероборони.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Міноборони прояснили ситуацію з мобілізацією українок.

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