Зеленський та генерали вирішили, чи потрібно обороняти Бахмут

Україна, що веде боротьбу проти російської агресії, буде і надалі захищати місто Бахмут Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі президента України.

«Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Члени Ставки заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті. Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута», — йдеться у повідомленні.

Також на засіданні Ставки проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

«Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні вже проводили засідання Ставки щодо Бахмута.

Зазначимо, що російські загарбники несуть великі втрати, намагаючись захопити Бахмут. Зеленський повідомив, що менш ніж за один тиждень на Бахмутському напрямку бійцям ЗСУ вдалося знищити понад 1100 російських окупантів. Загалом, кількість окупантів, знищених з початку повномасштабного вторгнення, перевищила 160 тисяч.

Фото: Генштаб ВСУ

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