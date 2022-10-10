«Тварюки, ніколи вам не пробачу!»: гнівна реакція дружини Усика та олімпійського чемпіона Верняєва на атаки російських терористів

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв та дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина, яка натякнула на близьку смерть кремлівського фюрера, емоційно прокоментували ракетний обстріл росіянами українських міст вранці 10 жовтня.

Знаменитий спортсмен, який вирахував зрадника-гімнаста, вважає, що це помста терористів з росії за вибух на Кримському мосту. Про це уродженець Донецька написав на своїй сторінці у Facebook.

«Жахливий початок дня, — написав Олег Верняєв. — Ці виродки, можливо, образилися за міст і вирішили обстрілювати всі міста України. І пофіг на мирне населення! І ви ще запитуєте: звідки у людей така ненависть до вас? Навіть відповідати гидко. А найголовніше, що вона ніколи не пройде! Бережіть себе».

«Тварюки! Ніколи вам не пробачу те, що чують мої діти», — підписала знімок у Instagram Катерина Усик.

Зазначимо, що, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, понад половину ракет, випущених по Україні 10 жовтня, було знешкоджено нашою ППО.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика відреагувала на підрив Кримського мосту.

250

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram