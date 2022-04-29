«Врятуй, Господи, Херсон від українських ракет»: олімпійський чемпіон Верняєв вирахував зрадника-гімнаста
Олімпійський чемпіон Ріо зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який після присвоєння раніше чергового військового звання з початку війни перебуває в лавах ЗСУ, гнівно відреагував на пост колишнього партнера зі збірної України Максима Василенка. Той, перебуваючи в окупованому рашистами Херсоні, схоже, підтримує «руській мір», попросивши Бога врятувати його місто від українських (!) ракет.
«Врятуй, Господи, Херсон від українських ракет», — написав із помилками 23-річний Василенко у сторіс Instagram.
«От так людина, яка виступала за збірну України, пише у себе в соцмережах. Нехай я буду поганим, але країна має знати своїх „героїв“ в обличчя», — прокоментував пост Верняєв.
Цікаво, що незабаром Максим Василенко, який у 2016--2019 роках представляв Україну на чемпіонатах світу та Європи, а на початку 2022-го офіційно оголосив про завершення гімнастичної кар'єри, вилучив свою історію, але приховати зраду вже не вдасться.
До речі, Олег Верняєв ще раз звернувся до таких, як Василенко, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео обстрілу житлового будинку, який рашисти здійснили напередодні.
«Немає слів, наживо це виглядає просто жахливо. А ви й далі кричіть, що мирних людей не вбивають, і Україна сама бомбить себе. Я ж знаю, ви так само сидите в Інстаграмі і все бачите», — написав знаменитий гімнаст.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з Латвії змінив прізвище через військового злочинця володимира путіна.
Фото Instagram81
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