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Спорт

«Врятуй, Господи, Херсон від українських ракет»: олімпійський чемпіон Верняєв вирахував зрадника-гімнаста

15:07 29 квітня 2022
Олег Верняєв

Олімпійський чемпіон Ріо зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який після присвоєння раніше чергового військового звання з початку війни перебуває в лавах ЗСУ, гнівно відреагував на пост колишнього партнера зі збірної України Максима Василенка. Той, перебуваючи в окупованому рашистами Херсоні, схоже, підтримує «руській мір», попросивши Бога врятувати його місто від українських (!) ракет.

«Врятуй, Господи, Херсон від українських ракет», — написав із помилками 23-річний Василенко у сторіс Instagram.

«От так людина, яка виступала за збірну України, пише у себе в соцмережах. Нехай я буду поганим, але країна має знати своїх „героїв“ в обличчя», — прокоментував пост Верняєв.

Цікаво, що незабаром Максим Василенко, який у 2016--2019 роках представляв Україну на чемпіонатах світу та Європи, а на початку 2022-го офіційно оголосив про завершення гімнастичної кар'єри, вилучив свою історію, але приховати зраду вже не вдасться.

Максим Василенко

До речі, Олег Верняєв ще раз звернувся до таких, як Василенко, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео обстрілу житлового будинку, який рашисти здійснили напередодні.

«Немає слів, наживо це виглядає просто жахливо. А ви й далі кричіть, що мирних людей не вбивають, і Україна сама бомбить себе. Я ж знаю, ви так само сидите в Інстаграмі і все бачите», — написав знаменитий гімнаст.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з Латвії змінив прізвище через військового злочинця володимира путіна.

Фото Instagram

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