«Все капець як змінилося»: блогерка Стужук розповіла про свій стан після 4-их пологів

Відома блогерка Софія Стужук, якій за довге мовчання про війну підпалили дім в Латвії, нещодавно стала мамою вчетверте.

Про свій стан вона написала пост у Telegram, назвавши його «Післяпологова депресія».

«Не скажу, що я людина слабка та схильна до всіх існуючих „діагнозів“. Не люблю приписувати собі зайве та завжди зберігаю фільтри», — пише блогерка.

«Я, хоч й 4-й раз мама… так само щоразу і майже однаково схильна до безглуздого стану, який дуже не люблю. Це стан свого роду постійної міні-панічної атаки. Така невідомість, здається, що все змінилося капець і як раніше більше не буде, а як жити далі тривожно, дивно, страшно, незрозуміло. Думаєш нафіг я взагалі на це знову підписалася» — іронізує Стужук.

Втім, 27-річна мама впевнена, що через місяць цей стан нормалізується.

Як відомо, у Стужук троє дітей — Олівія, Лоліта та Девід від першого чоловіка, покійного блогера Дмитра Стужука. Після 24 лютого вона разом зі своїми дітьми втекла до Риги, де будує стосунки з новим бойфрендом, від якого й народила дитину.

Між тим, відома українська актриса Олена Кравець, яка після 24 лютого виїхала з дітьми за кордон, вже давно повернулась в Україну. Кравець планує будувати свою творчу кар'єру, але вже без участі у «95 Кварталі».

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