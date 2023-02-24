«Ми думаємо про вас»: десятки світових зірок звернулися до українців з нагоди річниці російського вторгнення (відео)

24 лютого, у річницю широкомасштабного вторгнення росії в Україну слова підтримки українцям висловили зірки світового рівня. Серед них, зокрема, Джулія Робертс, Морган Фрімен, Метт Деймон, JR, Вес Андерсон, Imagine Dragons, Тімоті Снайдер.

Вони говорили, що їхній меседж — це слова любові, поваги, солідарності, а російський напад називали неспровокованою агресією у відношенні до країни, яка у кілька разів менша за рф. Світові знаменитості зазначали, що українці — найсильніші люди у світі, в цій війні вони борються за загальний мир, добробут та свободу.

Нагадаємо, що нещодавно у Празі під час концерту поп-рок-группи Imagine Dragons її соліст Ден Рейнолдс взяв український прапор від шанувальниці та підняв його на сцені.

Фото Pixabay

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