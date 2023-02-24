39.24 / 39.84 41.24 / 42.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Ми думаємо про вас»: десятки світових зірок звернулися до українців з нагоди річниці російського вторгнення (відео)

17:50 24 лютого 2023
Прапор України та знак свободи

24 лютого, у річницю широкомасштабного вторгнення росії в Україну слова підтримки українцям висловили зірки світового рівня. Серед них, зокрема, Джулія Робертс, Морган Фрімен, Метт Деймон, JR, Вес Андерсон, Imagine Dragons, Тімоті Снайдер.

Вони говорили, що їхній меседж — це слова любові, поваги, солідарності, а російський напад називали неспровокованою агресією у відношенні до країни, яка у кілька разів менша за рф. Світові знаменитості зазначали, що українці — найсильніші люди у світі, в цій війні вони борються за загальний мир, добробут та свободу.

Нагадаємо, що нещодавно у Празі під час концерту поп-рок-группи Imagine Dragons її соліст Ден Рейнолдс взяв український прапор від шанувальниці та підняв його на сцені.

Фото Pixabay

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Індексація пенсій у березні: кому виплати підвищать на 420, 700 і 1500 грн і більше

Індексація пенсій у березні: кому виплати підвищать на 420, 700 і 1500 грн

Гороскоп

У Овнів з'являться цікаві ідеї, Стрільцям випаде шанс отримати бажане, а Рибам треба бути сміливішими: гороскоп на 24 лютого 2023 року

Погіршення самопочуття

У березні на українців чекають чотири магнітні бурі: названі дати

Стало відомо, чи збільшать розмір пенсії по інвалідності у 2023 році

Стало відомо, чи збільшать розмір пенсії по інвалідності у 2023 році

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту