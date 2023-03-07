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Шоу-бізнес

Адель, The Rolling Stones та інші світові зірки дадуть концерт на підтримку України

14:30 7 березня 2023
концерт світових зірок на підтримку України

Британські та американські музиканти вирішили підтримати Україну і показати володимиру путіну, на чиєму вони боці. Як повідомляє газета The Sun, 24 червня в Лондоні на знаменитому стадіоні «Вемблі» заплановано грандіозний концерт. Зібрані кошти будуть спрямовані українським містам. Офіційної назви майбутнє благодійне шоу ще не отримало. Його робоча назва — Lviv Aid.

Концерт транслюватимуть у прямому ефірі різні телеканали. Організацією шоу займається компанія Livewire Pictures. У неї великий досвід у проведенні подібних заходів. Зокрема, компанія допомогла організувати британському телеканалу ITV концерт на підтримку України в березні минулого року. Тоді вдалося зібрати 13 мільйонів фунтів (приблизно 15 мільйонів доларів).

Свою принципову згоду виступити на сцені Lviv Aid уже дали сер Пол Маккартні, Адель, The Rolling Stones, The Killers, Пінк, U2, Ноел Ґаллахер (гурт Oasis). І це тільки початок, стверджує The Sun.

Нагадаємо, що десятки світових зірок виступили зі зверненням до українців з нагоди річниці російського вторгнення: «Ми думаємо про вас».

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