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Гаряче підтримав Україну: легендарний французький актор Ален Делон візьме інтерв'ю у Володимира Зеленського

14:27 22 вересня 2022
Делон

Відомий французький актор та режисер Ален Делон візьме інтерв'ю у президента Володимира Зеленського, передає телеканал BFMTV.

23 вересня президент України Володимир Зеленський дасть інтерв'ю французьким журналістам. У програмі «Face à Zelensky» (Обличчям до Зеленського) також візьме участь актор Ален Делон.

Він вийде на зв'язок із Франції, щоб поспілкуватися з українським президентом.

Кілька днів тому Ален Делон публічно підтримав Україну, записавши спеціальну програму для TV5 Monde про українського поета Тараса Шевченка та відвідавши Український культурний центр у Парижі.

«Те, що робиться з Україною, глибоко засмутило й зворушило мене, тому я борюся за них», — сказав актор.

Відео транслюватимуть 23 вересня на телеканалі TV5 Monde та LCP.

Нагадаємо, у червні голлівудський актор Шон Пенн приїхав до Києва. Він також побував у Бучі, Ірпені. Артист знімає фільм про війну в Україні.

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