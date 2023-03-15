«В мене все ок. Цілую»: таким було останнє повідомлення захисника, який загинув при штурмі Бахмута

У селі Придністрянське на Вінниччині провели в останню дорогу 37-річного Івана Ліщинського.

Загинув військовий на Донеччині 8 березня під час виконання бойового завдання в бою за Україну.

«Іван родом з села Черепин Київській області. Мав ще двох менших братів і сестру. Здобувши середню освіту, пішов працювати в місцеве сільськогосподарське підприємство. На жаль, в юному віці підступна смерть забрала у загиблого батьків і залишила його сиротою. У пошуках кращої долі Іван вирушив до Вінниччини, де зустрів свою долю — майбутню дружину Наталю з сином Ярославом. У парі подружжя вже 16 років. 7 років з яких, як вони звили собі сімейне гніздечко у селі Придністрянське, — так розповідають про загиблого бійця його земляки, — повідомляє видання «Ямпільські вісті». — Чуйний, постійно відгукувався на прохання про допомогу. З дружиною тримали господарство, людям допомагали. Підіймав сім’ю, їздив на заробітки. Ніколи не скаржився на життя та службу. Був впевненим у Перемозі. Повномасштабне вторгнення в Україну пробудило почуття боргу перед Батьківщиною. Він був мобілізований 9 листопада 2022 року. Перед штурмом написав дружині Наталі коротке смс-повідомлення: «Дякую. В мене все ок. Цілую…«

Навідник аеромобільного батальйону в/ч А4335 загинув в результаті ведення бойових дій в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. За усіма військовими почестями поховали Івана Ліщинського на місцевому кладовищі. Прапор України та Грамоту Пошани і Скорботи за підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було вручено дружині полеглого Наталі.

Нагадаємо подробиці загибелі Олега та Микити Хомюків під Бахмутом: батько накрив собою сина, щоб уберегти від уламків снарядів.

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