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Здоров'я та медицина

Організм дітей розучився захищатися: Німеччині загрожують епідемії небезпечних інфекційних захворювань

10:30 16 березня 2023
підліток та лікар

Німецька страхова компанія Barmer оприлюднила результати дослідження, яке провели медики на її замовлення. Німеччині загрожують епідемії небезпечних інфекційних захворювань. У групі ризику насамперед опинилися тисячі дітей різного віку.

Лікарі пояснюють це тим, що під час пандемії ковіду більшість дітей у країні мало контактували одне з одним. Дитячі садки та школи були закриті. Навчання проводилося переважно онлайн. У результаті було порушено природний процес обміну вірусами. Діти значно менше хворіли, але при цьому їхній організм розучився захищатися.

Тепер десятки тисяч дітей знову почали навчатися в класах. Багато з них проскочили вік, коли зазвичай дітвора хворіє, наприклад, на скарлатину. А перебіг цієї хвороби в старшому віці може проходити дуже важко.

У дослідженні наводяться такі дані. У 2019 році в Німеччині скарлатиною було інфіковано 235 тисяч дітей. У 2021 році — всього 25,2 тисячі. Тобто понад 200 тисяч дітей не перехворіли на скарлатину в ранньому дитинстві, і їм ще належить перенести це захворювання. Отже, на країну чекає епідемія скарлатини.

«Діти виявилися головними переможеними в боротьбі з пандемією ковіду. Їм довелося страждати від численних заборон, а тепер вони стикаються з наслідками цих заборон для свого здоров'я», — заявив директор компанії Barmer Крістоф Штрауб.

Нагадаємо, раніше у «ФАКТАХ»: «Які щеплення потрібні дітям і що робити в разі інфекції: відповідає педіатр».

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