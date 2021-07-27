Які щеплення потрібні дітям і що робити при інфекції: відповідає педіатр

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я б'ють на сполох: через пандемію коронавірусу майже 23 мільйони дітей у світі пропустили торік планову вакцинацію. Не виняток і Україна. Як надолужити згаяне? Які щеплення рекомендується зробити додатково? Чим послабити місцеву реакцію після введення вакцини? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла лікарка-педіатр вищої категорії, асистентка кафедри педіатрії Київського медичного університету Наталія Гуркіна.

«Малюкові, який відреагував на щеплення високою температурою, слід дати жарознижувальне»

— Вітаю, Наталіє Василівно! Вас турбує киянка Надія Іванівна, бабуся семирічного хлопчика. Йому не зробили вчасно щеплення проти кору, паротиту та краснухи. Що робити?

— Не хвилюватися, а звернутися до педіатра або сімейного лікаря. Максимального інтервалу між введеннями вакцини немає, як і терміну давності для наступного щеплення. Не варто боятися, що антитіла, котрі вже виробилися, кудись поділися — просто треба зробити ще одне щеплення.

— Це Іванна зі Львівської області. Знаю не про один випадок, коли дітям купують довідки про щеплення — для садка, школи. Мені прикро за свою дитину. У чому небезпека таких довідок?

— Липові довідки — ведмежа послуга дитині, її сім'ї та оточенню. Адже той, хто не щеплений, може захворіти в будь-який момент і заразити інших дітей. Звичайно, якщо навколо всі захищені від дифтерії, кору, поліомієліту, інших інфекцій, що передаються від людини до людини, то можна і не захворіти. Але зараження правцем, наприклад, не залежить, чи вакциновані люди, що оточують. Невидимий мікроб може потрапити в організм і при непомітній мікротравмі. І навіть якщо вчасно ввести сироватку, хвороба може мати тяжкі наслідки. Чи варто ризикувати?

— Мене звуть Олена, телефоную з Києва. Потрібно щепити півторарічну доньку, але боюся реакції на щеплення. Якщо місце уколу припухне, можна накласти компрес?

— В жодному разі! Жодних компресів, капустяних листків, примочок, йодних сіток, мазей. Місцеві реакції минають самостійно і не є небезпечними. Того ж дня можна купатися і вести звичний спосіб життя.

— Якими бувають реакції?

— Місцевими та загальними. При перших може бути ущільнення, почервоніння, набряк у місці ін'єкції. Для загальної реакції характерно в першу чергу підвищення температури. Можуть відреагувати нервова система, шлунково-кишковий тракт.

Якщо температура висока, допоможе жарознижувальне. Іноді у чутливих діточок сильніше виражений больовий синдром — місцевої реакції немає, але рука болить, причому сильно. Тоді можна дати знеболювальний препарат, навіть і за нормальної температури.

— Це Катерина. Коли ми з чоловіком планували вагітність, гінеколог порадила перевіритися на коклюш, а мені ще й на краснуху. Навіщо?

— Якщо ви під час вагітності захворієте на краснуху, то дитина може інфікуватися внутрішньоутробно, що призведе до вад розвитку нервової системи, очей. А вакцину від коклюшу малюк отримає, тільки коли йому виповниться два місяці. Доти важливий «кокон захисту» — щеплені дорослі рідні, котрі спілкуються з дитиною. Коклюш смертельно небезпечний саме для дітей перших місяців життя — внаслідок особливостей дихальних шляхів вони хворобу переносять важко. Це часто вимагає госпіталізації, причому з реанімацією та кисневою підтримкою.

Пропущено термін планової вакцинації? Звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

Пройти огляд, спланувати вакцинацію.

Зробити щеплення, причому можна навіть не одне.

«Штам коронавірусу „дельта“ особливо небезпечний для дітей та молоді»

— Пряма лінія? Лариса з Кривого Рогу. Прочитала, що нині фахівці розглядають можливість щепити дітей від коронавірусу починаючи з 12 років. Ви підтримуєте?

— Вакцинація дітей — правильний крок. Підлітків вже щеплють в Ізраїлі, США. Більш того, тривають дослідження, які повинні показати, чи можна захищати щепленнями дітей починаючи з шести років. Адже діти та молоді люди теж можуть важко хворіти, не кажучи вже про те, що часто заражають родичів, поміж яких літні люди або ті, хто мають хронічні захворювання.

— Але з початку епідемії нас запевняли: діти переносять коронавірус легко…

— По-перше, вірус мутував, і штами «дельта» та «дельта плюс» якраз активніше вражають дітей з 12-річного віку та молодь до 29 років. Це тривожний дзвіночок. По-друге, не можна передбачити, як та чи інша дитина перенесе коронавірусну інфекцію.

— Турбує Ольга з Хмельницького. Ми — свідомі батьки. Вчасно вакцинуємо старшого сина, а тепер новонароджену дочку хочемо прищепити крім обов'язкових рекомендованими вакцинами. Які порадите?

— Потрібен захист від пневмококової, ротавірусної та менінгококової інфекцій. Пневмококова вакцина незабаром увійде і до Національного календаря вакцинації. Пневмокок — бактерія, яка передається повітряно-крапельним шляхом і викликає пневмонії, отити, бронхіти, синусити. Може бути енцефаліт — важке ураження мозку.

Нині нам доступні вакцини й проти чотирьох штамів менінгококів. Ще одна — проти поширеного штаму менінгокока В — поки не зареєстрована в Україні. Менінгококи викликають запалення мозкових оболонок (менінгіт) і генералізовані форми з блискавичним перебігом, що знову-таки небезпечно для малюків.

Не забудьте про вітряну віспу. Ця інфекція може дати дуже грізні ускладнення, поміж яких енцефаліти, важкі ураження шкіри. Проти підступного вірусу немає лікування, тому ліпше заздалегідь захиститися. Вакцина вводиться двічі з інтервалом у чотири-шість тижнів. Після року дитину можна щепити проти гепатиту А, а коли підросте — з дев'яти років — захистити від захворювань, викликаних папіломавірусом.

— Людмила з Дніпра. У дитинстві перехворіла на гепатит А. Тепер хочу зробити щеплення своїй дочці. Це можливо?

— Так. У нас є вакцина проти вірусного гепатиту А — захворювання, при якому вражається печінка. Вірус передається фекально-оральним шляхом, як кишкові інфекції: через брудні руки, продукти, воду. Це дуже поширений шлях передачі. Захистити може вакцинація. Якщо дитині виповнився рік, рекомендується зробити два щеплення з інтервалом мінімум пів року.

— Софія, киянка. Восени дочка піде в дитячий садок, хочу щепити її від грипу. Чи не зашкодить це дитині?

— Навпаки, допоможе та захистить. Вакцинація проти грипу виконується з шести місяців, адже у малюків грип часто важкий. Багато батьків покладаються на противірусні препарати, але запобігти хворобі завжди легше, ніж її лікувати. Раджу перед початком епідемічного сезону вакцинуватися всім членам сім'ї.

Важливо знати Щоб надійно захистити дитину від інфекцій, краще зробити й рекомендовані щеплення.

«При кишковій інфекції поїти немовляти ліпше зі шприца без голки або дозатора, вводячи рідину між яснами та щічкою»

— «ФАКТИ»? Це Аліна з Мукачева. Сестра часто купує синові по скляночці ягід, і кілька штук одразу дає, мовляв, живі вітаміни. Це правильно?

— Це небезпечно — через немиті ягоди можна заразитися. Літо — час кишкових інфекцій, які найчастіше викликаються вірусами, хоча зустрічаються і бактеріальні, наприклад, дизентерія. Будь-які ягоди та фрукти треба добре мити чистою проточною водою. Корисно деякі ягоди на якийсь час замочувати, а потім ретельно промивати.

— Щоб не підхопити кишковий грип?

— Кишковим грипом в народі називають ротавірусну інфекцію. За даними ВООЗ, понад 95 відсотків малюків до п'яти років хоча б раз перенесли ротавірусну інфекцію. На відміну від звичайних літніх кишкових інфекцій, зростання інфікування ротавірусом відбувається в холодну пору року — з листопада по квітень.

Шляхи передачі ротавірусної інфекції — водний, харчовий, контактно-побутовий (через брудні руки, іграшки, посуд, рушники). Група ризику — діти молодшого віку, саме вони хворіють частіше та важче інших. Специфічних ліків проти ротавірусної інфекції немає, але є вакцина для профілактики. Тому ліпше зробити щеплення двома дозами вакцини до п'яти з половиною місяців, причому без запізнень. Це забезпечить захист на весь «небезпечний» щодо зараження ротавірусом період, який припадає на раннє дитинство — вік до п'яти років.

— Вероніка з Київської області. У піврічної доньки почалися блювота, пронос. Маляті неможливо дати навіть половинку чайної ложки води. Як дитину напоїти?

— Якщо ви годуєте грудьми, то материнське молоко — найкраще, що можна запропонувати дитині. Це і їжа, і пиття, і захисні антитіла проти багатьох інфекцій. Намагайтеся годувати дитину частіше, але невеликими порціями. Обов'язково зверніться до педіатра, особливо якщо дитині не виповнився рік.

Лікар додатково призначить оральні розчини для регідратації (заповнення втраченої рідини). Зручно поїти дитину зі шприца або дозатора: рідина вводиться між яснами та щічкою, а не на корінь язика, тому немає блювотного рефлексу. Таке випоювання набагато ефективніше, ніж внутрішньовенне введення рідини, і фізіологічніше.

— Коли потрібно звертатися за екстреною допомогою?

— При виникненні тривожних сигналів — червоних прапорців. Якщо блювота не припиняється, попри всі зусилля, як і нестримна діарея. Якщо не знижується температура, і дитина млява, апатична або навпаки надмірно збуджена. Також, якщо виникли судоми. Потрібно звертати увагу на все те, чого раніше не було, і тепер не має чіткого пояснення для дорослих, котрі дитину оточують.

Коли потрібна екстрена допомога при кишковій інфекції Блювота не припиняється.

Нестримна діарея.

Висока температура не знижується.

Судоми.

Дитина млява, апатична, сонлива або, навпаки, збуджена.

Раніше під час традиційної прямої лінії «ФАКТІВ» на запитання читачів відповіла дитячий імунолог Алла Волоха. За її словами, діти можуть хворіти на ГРВІ 10−12 разів на рік, і це нормально. Однак в період пандемії треба розуміти: навіть якщо дитина перенесла COVID-19 безсимптомно, не виключений запальний синдром, який може розвинутися через три — шість тижнів.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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