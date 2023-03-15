Сили оборони збили Су-24 ворога під Бахмутом: у Зеленського показали яскраве відео

У середу, 15 березня, українські військові знищили російський бомбардувальника Су-24 під Бахмутом Донецької області, де зараз проходять запеклі бої.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Мінус „сушка“ ворога під Бахмутом. 93 бригада», — відзначив він.

Як повідомлялося, напередодні президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача по Бахмуту, де було вирішено посилювати цей напрямок і знищувати окупантів навколо міста.

«Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага — ОСУВ „Хортиця“ і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально», — наголосив за підсумками дня очільник Української держави.

Нагадаємо, з початку масштабного вторгнення рф в Україну з 24 лютого 2022 року українські військові знищили вже 304 літаки окупантів.

415

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram