«Ми переможемо в цій війні»: Зеленський про рішення Ставки щодо Бахмута

Вівторок, 14 березня, став доволі емоційним днем, в тому числі і завдяки засіданню Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це заявив у традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

«Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага — ОСУВ „Хортиця“ і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально», — наголосив очільник держави.

Також на засіданні генерал Тарнавський доповідав щодо «Таврії» — це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Генерал Москальов доповів щодо ситуації для ОСУВ «Одеса». Генерал Наєв — щодо «Півночі».

Крім того, на Ставці опрацьовувались питання постачання боєприпасів, зброї.

Засідання ще раз показало, що сила українців і держави загалом ґрунтується на тому, що українці стають воїнами у вирішальний час — не губляться, а бʼються, не шукають чужого, а роблять усе, щоб вибороти своє.

«Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього. Підтримуємо одне одного. Посилюємо державу. Об’єднуємо світ заради нашої перемоги, яка складається насправді з дій усіх, хто бореться за Україну, хто воює за нашу державу й за своїх побратимів, хто робить усе, щоб не віддати ворогу ані нашу землю, ані українську славу», — резюмував український лідер.

Нагадаємо, менш ніж за один тиждень на Бахмутському напрямку бійцям ЗСУ вдалося знищити понад 1100 російських окупантів.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 980 ворожих військових. Також було знищено 8 танків, 10 ББМ, 9 артсистем, 12 дронів та інша бойова техніка росіян.

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