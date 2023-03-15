Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також на Бахмутському напрямку було збито ворожий літак Су-25. Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Російський ворог тим часом продовжує ракетні і артилерійські обстріли мирних міст України — поточної доби було завдано 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури Харкова. Також ворог здійснив 26 авіаційних ударів та понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Безуспішні наступальні дії тривали в районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Зафіксовано артилерійські обстріли районів населених пунктів Харківської області (зокрема Куп'янська), Луганської, а також Донецької області.

На Бахмутському напрямку тривають ворожі штурми міста-фортеці Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка, однак прилеглі села зазнали артилерійських ударів армії рф.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Сєверне, Мар’їнка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти нині зосереджені на обороні, при цьому обстрілюючи непідконтрольні їм населені пункти, зокрема і сам Херсон.

На Херсонщині, після ефективного вогневого ураження 12−13 березня районів зосередження противника, і як наслідок великих втрат, загарбники посилюють режимні заходи у окремих населених пунктах. Там російські окупанти, зазвичай, переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів. А 14 березня було зафіксовано рух колони окупантів у бік Криму, разом із награбованим майном.

У іншому населеному пункті Херсонщини противник проводить контрдиверсійні заходи під приводом пошуків убивці російського військового, тіло якого було знайдено неподалік.

Нагадаємо, раніше стало відомо про посилення обшуків у помешканнях мешканців сіл Піщанівка та Пойма Херсонської області, куди прибули представники фсб. Вони організували повсюдні перевірки, особливу увагу приділяючи людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України.

Фото Генштабу ЗСУ

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