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Всипана сапфірами та білими діамантами: стало відомо, у скільки обійшлась корона «Міс Всесвіт 2022»

21:15 18 січня 2023
американка Р'Боні Габріел

Власницею титулу Міс Всесвіт-2022 стала представниця США філіппінського походження Р'Боні Габріел. Фінал пройшов у американському місті Новий Орлеан (штат Луїзіана). Найголовнішим символом перемоги, безумовно, є корона. Цього року вона інкрустована синіми сапфірами грушоподібної форми та оточена діамантами. Це не лише вражаюча прикраса, але й повна символізму. З основи корони здіймаються хвилеподібні мотиви, що відображають «імпульс змін» у світі, повідомляє moneycontrol.

Корона «Сила добра» містить 993 камені, сапфір вагою 110,83 карата та білий діамант вагою 48,24 карата. У верхній частині розташований королівсько-блакитний сапфір вагою 45,14 карата. Її темно-синій колір передає повідомлення про добро, якого можна досягти невтомними зусиллями, і про надію на світле майбутнє. Ціна тіари становить колосальні 5,58 мільйона доларів. Вона була розроблена Mouawad, ювелірною компанією, розташованою в Женеві, Швейцарія.

Додамо, що цьогоріч Україну в конкурсі представляла модель Вікторія Апанасенко із Чернігова, проте їй не вдалось потрапити у число 16-ти найкрасивіших дівчат світу. Мільйони українців висловили своє обурення, що до конкурсу допустили росіянку Анну Ліннікову, якій дали візу на три роки до США. Натомість українці — лише на рік. В інтерв’ю «Таблоїду» президентка «Міс Україна Всесвіт» Анна Філімонова розповіла про неприємний інцидент, який потрапив у пресу.

«Міс росію» поставили недалеко від Віки, і вона попросила «Міс Колумбію» помінятися місцями, щоб не бути поряд із росіянкою на фото. Це зняли фани та виставили до мережі. Реакція людей — деякі фани вважали, що наша учасниця не толерантна. Це говорить про те, що у загальній картині світу досі немає розуміння, що росія — це тотальне зло".

Нагадаємо, представниця України на «Міс Всесвіт» вразила символічною сукнею та войовничим мечем.

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