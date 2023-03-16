Медсестра із ЗСУ «зливала» російській розвідці українські позиції під Бахмутом

Служба безпеки України, яка нещодавно викрила військового-контрактника, який працював на спецслужби росії та планував здатися у полон, виявила ще одного зрадника у лавах ЗСУ.

«Контррозвідка СБУ викрила агентурну групу головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ) у результаті спецоперації на Донеччині. До складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них — медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ. За вказівкою агресора, вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку», — йдеться у повідомленні.



У «зоні особливої уваги» ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута.



Зловмисниці фіксували результати ворожих ударів по українській інфраструктурі для коригування повторних обстрілів. Обох агенток затримали під час виконання ними розвідувального завдання. За даними слідства, зрадниці перебували на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки. Він завербував їх через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу зс рф, до складу якого входить син однієї з фігуранток.



Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

У разі захоплення регіону агресор «гарантував» поплічницям «керівні посади» в місцевій окупаційній адміністрації.



Одній із затриманих повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), іншій — за ч. 2 ст. 114−2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України). Суд обрав їм міру запобіжного заходу — тримання під вартою.

Раніше співробітники СБУ затримали у Харкові ворожого агента, який планував теракти — в його зоні уваги були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки.

Фото СБУ

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