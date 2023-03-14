«Зливав» позиції ЗСУ і збирався здатися в полон: СБУ знешкодила військового-контрактника, який працював на спецслужби росії (фото, відео)

СБУ затримала ще одного зрадника, який «зливав» ворогу позиції ЗСУ та планував вступити до лав окупантів



Як повідомляють у спецслужбі, контррозвідка викрила ворожого агента під час спецоперації у прифронтових районах Миколаївської області. Ним виявився контрактник однієї з військових частин, дислокованих на території регіону.



Фото СБУ

З`ясувалося, що у лютому 2023 року він за власної ініціативи вийшов на спецслужбу рф, якій запропонував свою допомогу у війні проти України, а також висловив бажання вступити до лав окупантів. Контрактник зробив це через сестру, яка мешкає в росії та перебуває у близьких стосунках з посадовцем окупаційних угруповань — заступником командира з військово-політичної роботи 83-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону зс рф Володимиром Снєговським.



З рашистом жінка познайомилась після тимчасового захоплення одного із селищ на Херсонщині, де проживала на початку повномасштабного вторгнення. Під час звільнення району вона вирішила тікати разом із загарбниками, а потім оселилася в рф.

Фото СБУ

Встановлено, що саме Снєговський передав інформацію про її родича кадровому співробітнику російської спецслужби, який потім вийшов на прямий зв’язок з фігурантом.



Зрадник виконував вказівки свого «куратора» щодо збору даних про дислокацію підрозділів ЗСУ у Миколаївській та Вінницькій областях. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах. Також зрадник обговорив з представником російської спецслужби умови переходу за лінію фронту і здачу в полон.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали в одній з адміністративних будівель під час виконання розвідувального завдання. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше СБУ затримала на Вінниччині неодноразово засудженого за тяжкі злочини мешканця Білозерського району Херсонської області, який під час окупації регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами та «здавав» каральним загонам рашистів місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей. Після звільнення Херсона він намагався втекти у Придністров`я.

Фото СБУ

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