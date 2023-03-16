Рекордний гол Бензема приніс «Реалу» перемогу над «Ліверпулем»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 15 березня, матчами в Мадриді та Неаполі завершилася ігрова програма матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Компанію «Челсі», «Бенфіці», «Баварії», «Мілану», «Манчестер Сіті» та «Інтеру» склали «Реал» та «Наполі».

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі-відповіді

«Реал» (Іспанія) — «Ліверпуль» (Англія) — 1:0 (Бензема, 78).

Перший матч — 5:2.

Після гольової феєрії на «Енфілді» фахівці та вболівальники чекали від команд великої кількості забитих м'ячів і на «Сантьяго Бернабеу». Але не тут було… «Реал» грамотно зіграв в обороні, не дозволивши супернику навіть сподіватися на порятунок, а наприкінці зустрічі забив єдиний м'яч, коли Бензема відправив м'яча в порожні ворота після пасу-цукерки від Вінісіуса Жуніора. Цей гол став для Каріма вже сьомим у ворота «Ліверпуля» — у Лізі чемпіонів «мерсісайдцям» ніхто не забивав більше за француза.

«Наполі» (Італія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 3:0 (Осімхен, 45+2, 53, Зелінські, 64, з пенальті).

Перший матч — 2:0.

«Наполі» й у другому матчі не зазнав особливих проблем із чинним переможцем Ліги Європи. На домашньому стадіоні неаполітанці розгромили суперника завдяки «дублю» Осімхена, який забив уже 50 голів у складі клубу (для цього йому знадобилося 90 матчів), та реалізованому Зелінським пенальті.

Таким чином, Італія делегувала найбільше команд до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Уперше з сезону-2005/2006 серія А буде представлена одразу трьома командами на цій стадії турніру.

Додамо, що жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 17 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Лобановський та Луческу потрапили до топ-10 незвичайного рейтингу Ліги чемпіонів.

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