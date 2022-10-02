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«Печений інжир з сиром»: закуска, яка підкорить рецептори навіть гурманів

20:45 2 жовтня 2022
Печений інжир з сиром

Які тільки страви не пропонують нам кухари: від традиційних до екзотичних.

Поєднання інжиру, полуниці, сиру та легкої гостроти хабанеро просто неймовірні, пояснює учасник «МайстерШефу» Олександр Горчаков.

Готується все просто і швидко.

«Беремо інжир, зрізаємо верхній хвостик, і робимо надрізи навхрест, майже до кінця. У розрізи вкладаємо сир. У мене чеддер, можна покласти брі чи камамбер, буде ще смачніше.

Для того, щоб надати хрусткої текстури, берем підсушений хліб чи булочку, і посипаємо крихтами, розтираючи їх в руці. Запікаємо в духовці хвилин 10 при температурі 180 °C, поки добре не розплавиться сир".

Страву можна їсти руками, відламуючи четвертинку інжиру разом з сиром.

Нагадаємо рецепт цілющого імбирно-журавлиного меду, важливою складовою якого є інжир

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