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Здоров'я та медицина

Забудете про гіпертонію: потрібно купити лише глоду

21:15 3 січня 2023
ягоди глоду

Завдяки великому вмісту органічних кислот: лимонної, аскорбінової, оленової, яблучної, винної, урсулової, кратегової та дубильним речовинам, цукрам, сапонінам, фітостеринам, глікозидам, кварцетинам, ацетилхолінам й каротинам, глід є дуже цінним.

«Його застосовують як седативний засіб, заспокійливий. Глід знижує артеріальний тиск, поліпшує коронарний кровообіг, використовується при гіпертонічній хворобі, стенокардії, міокардитах, серцево-судинній недостатності, у клімактеричному періоді. Знижують проникність капілярів і судин, — пояснює травник Андрій Пашов, який раніше радив диво-ліки з гарбуза. — Глід здатний збільшувати силу серцевих скорочень, регулювати артеріальний тиск, високий — знижує, низький — підвищує. Зменшує збудливість нервової системи, та зумовлює глибокий, спокійний, тривалий сон, не спричиняючи після пробудження станів психічного пригнічення».

Направленість терапевтичної дії препаратів глоду залежить від дозування. Тому самолікування глодом може бути не тільки безрезультатним, а й небезпечним.

«Приготуйте відвар. Візьміть 15 г або 1 ст. л. подрібнених плодів глоду на 200 мл води, настояти 30 хв. Вживати по 1/3 склянки 3 рази на день. Після їжі вживати при гіпертонічній хворобі. Тільки перед початком лікування уточніть дозування у свого лікаря».

Нагадаємо, людям з гіпертонією ботанік Руслан Глеб із Закарпаття радить додавати в чай цвіт глоду для зміцнення здоров'я.

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