В Україні запустили механізм «меценатських пенсій»: як зробити пожертву конкретному пенсіонеру (інструкція)
В Україні запустили механізм так званих «меценатських пенсій», коли будь-хто може доплатити пенсіонеру до пенсії онлайн.
Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», благодійний внесок можна зробити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
Для цього потрібно:
- Зайти на вебпортал.
- Обрати розділ «Благодійні пожертви».
- Заповнити необхідні поля:
- - якщо ви бажаєте зробити благодійний внесок на користь конкретного пенсіонера, потрібно зазначити суму коштів, зазначити прізвище, ім’я та по батькові отримувача, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- - якщо ви бажаєте зробити внесок на користь усіх пенсіонерів, варто зазначити лише його суму.
- Натиснути «Сплатити» — Portmone. Після цього потрібно ввести дані банківської картки.
У разі персоналізованої виплати пенсіонер отримає «надбавку» до своєї пенсії в розмірі 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% суми піде в «загальний кошик ПФУ». Ці кошти розподілятимуть між пенсіонерами з найнижчими пенсіями.
Фото Pixabay131
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