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В Україні запустили механізм «меценатських пенсій»: як зробити пожертву конкретному пенсіонеру (інструкція)

16:13 16 березня 2023
Банківська картка

В Україні запустили механізм так званих «меценатських пенсій», коли будь-хто може доплатити пенсіонеру до пенсії онлайн.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», благодійний внесок можна зробити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього потрібно:

  • Зайти на вебпортал.
  • Обрати розділ «Благодійні пожертви».
  • Заповнити необхідні поля:
  • - якщо ви бажаєте зробити благодійний внесок на користь конкретного пенсіонера, потрібно зазначити суму коштів, зазначити прізвище, ім’я та по батькові отримувача, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • - якщо ви бажаєте зробити внесок на користь усіх пенсіонерів, варто зазначити лише його суму.
  • Натиснути «Сплатити» — Portmone. Після цього потрібно ввести дані банківської картки.

У разі персоналізованої виплати пенсіонер отримає «надбавку» до своєї пенсії в розмірі 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% суми піде в «загальний кошик ПФУ». Ці кошти розподілятимуть між пенсіонерами з найнижчими пенсіями.

Фото Pixabay

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