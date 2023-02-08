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Суспільство та люди

У боях за Україну загинув відомий вчений-біолог

15:27 8 лютого 2023
Біжан Шаропов

У боях за Україну проти російської агресії загинув відомий біолог та військовий Біжан Шаропов. Він вважався зниклим безвісти з квітня 2022 року. Про це повідомив у Facebook Інститут фізіології імені Богомольця НАН України.

«Сьогодні стало відомо, що Біжан загинув. Сміливий, життєрадісний, молодий. Голова Ради молодих учених, науковий співробітник, захисник, хлопець, син. Співчуття рідним та колегам. Це непоправна втрата для всього колективу та близьких. Спочивай з миром», — йдеться у повідомленні.

Біжан Шаропов народився 1989 року в Душанбе (Таджикистан). З 1995 року із родиною мешкав у Києві. Був учасником Революції Гідності. У 2014−2015 роках воював на Луганщині в складі добровольчого батальйону «Айдар».

У 2016 році заснував приватну біотехнологічну компанію «Українські генетичні технології» з виробництва реактивів для біологічних лабораторних досліджень в Україні. Був головним біологом «УГТ». Навесні 2020 року ця компанія оголосила про створення тест-системи на основі ПЛР для виявлення збудника коронавірусної хвороби. 2019 року захистив кандидатську дисертацію.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 року науковець повернувся до війська. Із квітня вважався зниклим безвісти.

Як писали «ФАКТИ», раніше на Луганщині загинув титулований український спортсмен.

Фото: Facebook Біжана Шаропова

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