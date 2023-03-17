«У ЗСУ переможе російщина»: Юрій Бутусов про звільнення комбата «Купола» після інтерв’ю про втрати на фронті

Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Анатолій «Купол» повідомив у коментарі виданню «Громадське», що його понизили з посади комбата через критичне інтерв'ю, тому він написав рапорт на звільнення. Військовий розповів, що командувач Десантно-штурмових військ генерал-майор Максим Миргородський пояснив це тим, що якщо «Купол» заявляє (в інтерв’ю. — Авт.) про погану підготовку військових, то нехай сам їх готує. Як повідомляють ЗМІ, «Купола» перевели на посаду заступника командира батальйону навчального центру.

Військовий журналіст Юрій Бутусов з цього приводу написав у Facebook:

«Одного з кращих комбатів ЗСУ знімають з посади за інтерв'ю «Вашингтон пост», де він наголошує на необхідності покращення підготовки мобілізованих солдат.

Командир батальйону 46-ї аеромобільної бригади з позивним «Купол» воював з 2014-го року і блискуче проявив себе після російського вторгнення. «Купол» став єдиним кадровим військовим у батальйоні, повністю укомплектованому резервістами. З 500 бійців першого складу загинуло 100, поранено майже 400. У батальйоні «Купола» — найвищого рівня мотивація, висока довіра до командира, якісне управління. Під час боїв у Соледарі у них було багато обморожених і бійцям ампутували пальці на ногах, тому що вони тримали позиції до останньої можливості, без змін та навіть забезпечення, тому що такі були важкі умови. Саме з цього батальйону один з десантників втратив 10 пальців від обмороження. Вони відступили за наказом, коли ворог фактично оточив Соледар. Тому сказати, що «Купол» шукає зраду, або це людина, яка намагається ухилитись від відповідальності неможливо — цей офіцер бере відповідальність на себе. «Купол» дав інтерв'ю одному з найвпливовіших видань США «Вашингтон Пост». Ось його цитати з тексту про організацію та підготовку української армії до майбутнього наступу:

«Ми тільки даємо інтерв'ю і розповідаємо людям, що робимо все, що можемо. Це схоже на те, що все, що ми робимо, це даємо інтерв'ю і говоримо людям, що ми вже перемогли, ще трохи, два тижні, і ми переможемо.

Я отримую 100 нових солдатів. Мені не дають часу на підготовку. Вони кажуть: «Веди їх у бій». А ці солдати просто кидають все і біжать. І все. Розумієте, чому? Тому що солдат не стріляє. Я його питаю, чому, а він каже: «Я боюся звуку пострілу». І чомусь він ніколи не кидав гранату. … Нам потрібні інструктори НАТО в усіх наших навчальних центрах, а наших інструкторів потрібно відправити в окопи. Тому що вони не впоралися зі своїм завданням.

Найцінніше на війні — це бойовий досвід. Солдат, який пережив пів року боїв, і солдат, який прийшов з полігону — це два різних солдати. Це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, багато вже загинули або поранені.

Завжди є віра в диво. Або це буде кривава м'ясорубка і трупи, або це буде професійний контрнаступ. Є два варіанти. У будь-якому випадку буде контрнаступ".

Все це правда. І все це обговорюють в армії. Цей реалізм потрібен для формування об'єктивної картини в українському та американському суспільстві. Ми маємо усвідомити недостатність зусиль для підготовки та організації наших військ.

На жаль, реакція на ці важливі слова успішного командира стала неприємною. «Купола» збираються знімати з посади.

За що? За те, що командир піклується за життя солдат та вимагає зробити зміни у підготовці, щоб провести успішний контрнаступ, бо без змін у підготовці ніякі слова не прорвуть фронт? Так це ж єдиний можливий шлях для перемоги.

Якщо відсторонення відбудеться, значить діюча армія втратить якісного командира, буде суттєво знижена боєздатність батальйону та бригади у цілому, буде підірваний злагоджений колектив, а замість чесного аналізу та реальних змін, розбору помилок, переможе в армії російщина, де будь-які справедливі зауваження заперечують, а тих, хто їх робить — гноблять, тим самим унеможливлюючи необхідні зміни.

Сподіваюсь, керівництво розгляне ситуацію, і «Купол» буде збережений на посаді, відзначений належними за його бойовий шлях нагородами, а його слова отримають справедливу оцінку. Ми маємо перемогти росію і на фронті, і у своїй свідомості — і замість затикати рот треба почати думати та діяти, щоб щоденно вдосконалювати самих себе".

На фото в заголовку Анатолій «Купол», фото Олександр Погребиський, Facebook

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

419

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram