Свідомо цілили в надпис «Діти»: Зеленський про відповідальність окупантів за злочини

Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі, будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди.

Про це заявив у зверненні за результатами 386-го дня війни президента Володимир Зеленський.

«Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча? Написи „Діти“ поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме», — певен президент України.

В середині березня минулого року окупант іще був на півночі нашої держави. Багато де на Харківщині. Ворог мав зовсім інші позиції на півдні. Але вже тоді ми почали їх гнати.

«Настане день, і ми звільнимо Маріуполь. Увесь наш південь. Увесь наш схід. Так само, як ми звільняли інші наші міста. Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день, і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться в залах Міжнародного кримінального суду та національних судів», — певен очільник держави.

Володимир Зеленський не має сумніву, що всю юридичну роботу ми зробимо. Усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо. Це вже робиться. Щодня ми наближаємо повернення справедливості для України. Щодня працюємо заради цього. Генеральний прокурор та його Офіс, українські правоохоронці, спецслужби, уряд, дипломати, Офіс президента.

У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде, застеріг президент України.

«Усі, хто бомбардував Україну. Хто спалював наші села, хто бив по українських містах… По Миколаєву, Херсону, по Нікополю й Марганцю, по Запоріжжю, по містах Донбасу, по Харкову, Харківщині. Усі, хто веде терористичний вогонь по громадах Чернігівської та Сумської областей… Усі, хто приніс війну в Донецьк і Луганськ. Усі, хто намагався поневолити Крим «, — певен президент.

Володимир Зеленський висловив думку, що всі рашисти обовязково відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя.

«Вічна пам’ять усім нашим людям, усім дорослим і дітям, чиї життя забрав російський терор! Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за Україну! Дякую кожному й кожній, хто наближає відповідальність для держави-зла! Вся Україна буде вільною. Слава Україні!» — резюмував президент Зеленський.

Раніше Зеленський зазначив, що російська агресія наближається до того моменту, коли вона може надірватися. Президент сказав, що немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. І росія не виняток. Треба постійно посилювати політичний та юридичний тиск за терор. Росіяни мають відповісти за всі звірства, які вони скоїли в Україні.

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