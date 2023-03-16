Президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки чергового засідання у форматі «Рамштайн», вже десятого.

«Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба — усе це обговорювалось. Є рішення. Дякую Сполученим Штатам, які координують „Рамштайн“, та всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати. Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися. Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. росія не виняток. Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску», — зазначив президент та окремо подякував Данії за новий оборонний пакет для України, і за рішення про спеціальний фонд допомоги нашій державі обсягом 7 мільярдів данських крон (мільярд доларів США).



Зеленський також назвав важливим рішення суду у Лондоні щодо «кремлівського хабара Януковичу». Йдеться про три мільярди доларів, які росія надала колишньому президенту за відмову від євроінтеграції, після чого в Україні почався Майдан. путін пообіцяв Януковичу загалом надати 15 мільярдів доларів. Тоді Україна випустила єврооблігації на суму три мільярди доларів і рф їх викупила. Коли президент-втікач опинився у росії, українська казна була пустою, а росія зажадала повернути ці гроші, називаючи їх «суверенним боргом». В Україні ж вважають їх приватним боргом колишньої української влади. Суд у Лондоні ухвалив рішення передати цей позов на повний розгляд.



Нагадаємо, що після чергового засідання Ставки Верховного головнокомандувача Зеленський повідомив про рішення продовжити оборону Бахмута.

Фото ОП

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